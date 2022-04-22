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Gündem Dereköy Sınır Kapısı'nda 11 düzensiz göçmen yakalandı
Gündem

Dereköy Sınır Kapısı'nda 11 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 11 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 09:59:00 -
Dereköy Sınır Kapısı'nda 11 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin iki bölgede yaptığı araştırmada, 11 Afganistan ve Fas uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına itildiklerini ileri sürdü.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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