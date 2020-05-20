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Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 19:55:21 -
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliğinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre önce yolcu ve araç trafiğine kapatılan Dereköy Sınır Kapısı'nın açıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapacak vatandaşların 14 gün süreli evlerinde izolasyona alınacağı belirtildi.

Yurt dışından Türkiye'ye giriş yapacak vatandaşların alınan tüm tedbirlere uyması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün itibarıyla Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı. Ülkemize giriş yapmak isteyen Türk vatandaşları ile ülkemizde oturma iznine sahip Yunanistan, Bulgaristan ve üçüncü ülke vatandaşlarının belirlenen yerlerde 14 gün karantina uygulanmasına dair alınan İl Hıfzıssıhha Kurul kararı iptal edilmiştir. Buna göre ilimize Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan kişilerin gerekli kontrollerini müteakip 14 gün izolasyon ve izlem için onam formları imzalatılarak evlerine gönderileceklerdir."

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