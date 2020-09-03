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Ekonomi Dereköy Gümrük Kapısı'nda bir otobüste 50,9 kilogram eroin bulundu
Ekonomi

Dereköy Gümrük Kapısı'nda bir otobüste 50,9 kilogram eroin bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-03 11:17:56 -
Dereköy Gümrük Kapısı'nda bir otobüste 50,9 kilogram eroin bulundu

ANKARA (AA) - Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kırklareli'nde bulunan Dereköy Gümrük Kapısı'na gelen bir otobüste 50,9 kilogram eroin ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dereköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğince Bulgaristan'a gitmek üzere gümrük kapsına gelen bir otobüs riskli olarak değerlendirildi.

Araç, gümrük kapısına geldiğinde x-ray taramasına sevk edildi. Taramada aracın bagaj bölümünün altında şüpheli yoğunluğa rastlandı. Arama hangarına alınan araçta gerçekleştirilen incelemelere özel eğitimli narkotik dedektör köpeği de dahil edildi.

Aracın sökülen bagaj tabanının altında, özel olarak oluşturulmuş gizli bölmeler tespit edildi.

Bu bölmelerin içine yerleştirilen düzenek yardımıyla birbirine bağlanmış toplam 100 paket bulundu. Uyuşturucu test cihazıyla yapılan analiz sonucu, paketlerin içindeki maddenin eroin olduğu belirlendi.

Toplam 50,9 kilogram olan eroinin, son yıllarda Dereköy Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Araç sürücüsü gözaltına alınırken, uyuşturucu naklinde kullanılan otobüse el konuldu.

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