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Deredeki balık ölümlerine vatandaştan tepki

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinden geçen İnekçi Deresi’nde meydana gelen balık ölümleri vatandaşın tepkisine neden oldu.

04 Ağustos 2019 Pazar 13:51
Deredeki balık ölümlerine vatandaştan tepki

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinden geçen İnekçi Deresi’nde meydana gelen balık ölümleri vatandaşın tepkisine neden oldu. Bölge halkı, geçtiğimiz yıllarda yüzdükleri ve balık tuttukları deredeki kirliliğe yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyor.


Kaynarca Büyükyanık ve Turnalı Mahalleleri arasında bulunan İnekçi Deresi’ndeki balık ölümleri ve kirlilik bölge halkının tepkisine neden oldu. Daha önceleri balık tuttukları ve yüzdükleri derede onlarca balığın öldüğünü gören çevredeki vatandaşlar yaşanan olaya tepki göstererek, durumun bir an önce çözüme kavuşturulması ve derelerinin eskisi gibi berrak halde akmasını istiyor.


Turnalı Mahallesi’nde yaşayan 67 yaşındaki İsmail Aktaş isimli vatandaş, "Eskiden biz bu derede yüzerdik çocukluğumuzda, balık tutardık. Balıklar 1 kilogramın üzerinde olurdu hep, yani şimdi bırak kiloyu yarısını dahi göremiyoruz, pis atık sulardan dolayı zehirlenip ölüyorlar. Bu bölgede hayvan besliyoruz, hayvanları sulamaya getirdik ve balık ölümleriyle karşılaştık. Turnalı Mahallesi’nden 500’e yakın hayvan buradan su içiyor, suda bir köpürme var. Balık ölümlerinden dolayı insanlar, hayvanlardan alacakları sütten de zehirlenmesinden korktuğumdan dolayı şikayette bulunuyorum. Yetkililerin buna bir çare düşünmesini istiyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 13:51
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