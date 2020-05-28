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Aktüel

Derede bulunan karaca yavrusu, geçici olarak verildiği ailede koruma altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 13:05:04 -
Derede bulunan karaca yavrusu, geçici olarak verildiği ailede koruma altına alındı

BARTIN (AA) - Bartın'da bir vatandaşın derede bulduğu karaca yavrusu, geçici olarak köyde hayvancılık yapan bir aileye verilerek koruma altına alındı.

Cöcü köyündeki vatandaşlar, dere içinde bir karaca yavrusu olduğunu fark etti.

Buradan alınarak Arıt Jandarma Karakoluna teslim edilen ve jandarma ekiplerince bir süre biberonla beslenen hayvan hakkında Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü görevlilerine bilgi verildi.

Bir haftalık olduğu belirlenen ve veteriner hekim tarafından muayenesi yapılan karaca yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından Akgöz köyünde keçi besleyen bir aileye geçici olarak teslim edilen karaca yavrusunun, burada keçileri emmesi ve biberonla beslenmesi sırasında güzel görüntüler de ortaya çıktı.

Karaca yavrusu, bir hafta sonra Sinop Yaban Hayvanlarını Rehabilitasyon Merkezine teslim edilecek.

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