  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AYM'den 'süresiz nafaka' ibaresine çizik! AK Partili Karslı yüreklere su serpti: Kimse mağdur edilmeyecek! Kur’an-ı Kerim’i şarkı yapan rezil Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Konseri derhal iptal edin Batı'dan işgalci İsrail'e can simidi! Macron yeni ateşkes tiyatrosuna arka çıktı! Uraloğlu'ndan Gümüşhane'de gövde gösterisi! Bayburt-Gümüşhane Havalimanı açılış için gün sayıyor! Acılı anne, Dilan Polat'ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu CHP'li İl Başkanının sokak köpeği militanlığı paçasında patladı! Yargı 'dur' dedi: 3 yıl hapis ve siyasi yasak şoku! Haydut’u durduran karar: Trump ve Temsilciler Meclisi birbirine girdi Özgür Özel ve 3 CHP'li isim hakkında yeni gelişme! Erdoğan'dan Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'ye tarihi karşılama! Afrika'nın "kara gün dostu" Türkiye kalkınma mücadelesine tam destek veriyor! Mağdurların feryadı sonunda karşılık buldu! Akit defalarca yazdı, zulüm bitti
Yerel Derede boğulma tehlikesi geçiren Hamza, kurtarılamadı
Yerel

Derede boğulma tehlikesi geçiren Hamza, kurtarılamadı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Derede boğulma tehlikesi geçiren Hamza, kurtarılamadı

Hatay’ın Antakya ilçesinde serinlemek için girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Hamza Baltacı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, mahallede büyük üzüntüye yol açtı.

Olay, Antakya ilçesine bağlı Hacı Ömer Alpagot Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 12 yaşındaki Hamza Baltacı, serinlemek amacıyla mahalleden geçen dereye girdi.

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocuğu gören arkadaşları durumu hemen çevredekilere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay, Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için mahalleden geçen dereye giren Hamza Baltacı, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu sudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hamza Baltacı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23