Derede boğulma tehlikesi geçiren Hamza, kurtarılamadı
Hatay’ın Antakya ilçesinde serinlemek için girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Hamza Baltacı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, mahallede büyük üzüntüye yol açtı.
Olay, Antakya ilçesine bağlı Hacı Ömer Alpagot Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 12 yaşındaki Hamza Baltacı, serinlemek amacıyla mahalleden geçen dereye girdi.
Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocuğu gören arkadaşları durumu hemen çevredekilere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay, Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için mahalleden geçen dereye giren Hamza Baltacı, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu sudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hamza Baltacı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.