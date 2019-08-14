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Derecik’te cami yangını

Hakkari’nin Derecik ilçesinde elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar sonucu camide yangın çıktı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:57
Derecik’te cami yangını

Hakkari’nin Derecik ilçesinde elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar sonucu camide yangın çıktı.


Alınan bilgilere göre, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Samanlı Köyü Camii’nde sabah saatlerinde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Derecik Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.


Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya da, büyük çapta hasar meydana gelen camide incelemelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:57
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