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Yerel Dere yatağına uçan otomobilde can pazarı
Yerel

Dere yatağına uçan otomobilde can pazarı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşıp dere yatağına yuvarlandı. Sürücü hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 07:42:00 -
Dere yatağına uçan otomobilde can pazarı

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl çıkışında meydana geldi. İnegöl’den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü İslam Ömer(35) Yönetimindeki 16 AST 525 plakalı lüks BMW marka otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki bariyerleri aşan lüks BMW marka otomobil dereye yatağına uçtu. Kaza sonucu sürücü hayatını kaybetti, araçta bulunan Nihat Aziz (28), Emre Hüseyin (23) ve Mevlüt Merdali (28) yaralandı.

3 yaralı olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Araçta sıkışarak hayatını kaybetti

Araçta sıkışarak hayatını kaybeden sürücünün cesedi, İtfaiye ekiplerince çıkarıldı. Cenaze Kestel morguna kaldırıldı. Araç çekici yardımıyla dere yatağından çıkarıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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