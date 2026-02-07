Dere sularına kapılmıştı: Küçük Berivan'dan acı haber!

Olay, akşam saatlerinde Torbalı ilçesi Çaybaşı Mahallesi’nde bulunan Fetrek Deresi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki Berivan Bozan arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmek için dere kenarına gitti. Bir süre diğer çocuklarla suyun içinde oynayan küçük kız, iddiaya göre derenin orta kısmına doğru ilerledi. Suyun sığ olduğu noktada bir anda çamura saplanan talihsiz çocuk, dengesini kaybederek akıntıya kapıldı ve kısa sürede gözden kayboldu.

O anlar kamerada

Yaşanan korku dolu anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Acı haber geldi, cansız bedeni bulundu

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, akıntının şiddetli olduğu noktadan itibaren geniş çaplı bir arama kurtarma çalışması başlattı. Ancak yapılan tüm çalışmalara rağmen küçük Bervan’ın cansız bedeni kaybolduğu noktadan 3 kilometre uzakta bulundu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.