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Dere kenarında otururken av tüfeğiyle vuruldu! Zanlılar gözaltında

Samsun'un Canik ilçesinde dere kenarında oturan birkadın av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:58
Dere kenarında otururken av tüfeğiyle vuruldu! Zanlılar gözaltında

İlçenin 200 Evler Mahallesi'nde, arkadaşları Erdal D. (22), Ramazan Ç. (19) ve Mehmet Ö. (22) ile dere kenarında oturan Semanur A. (20) bu sırada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen bir av tüfeği ile vuruldu.

Yüzüne ve göğsüne isabet eden saçmalarla yaralanan Semanur A, arkadaşlarınca kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

ZANLILAR GÖZALTINA ALINDI

Hastaneye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, çelişkili ifadeler veren kadının arkadaşları Erdal D, Ramazan Ç. ve Mehmet Ö'yü gözaltına aldı.

Olay yerindeki incelemede de kanlı bir tişort bulan ekiplerin konuya ilişkin araştırmasının sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:58
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  5. av tüfeğiyle vuruldu
  6. zanlılar gözaltında

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