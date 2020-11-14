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Spor Derby County'de Cocu dönemi sona erdi
Spor

Derby County'de Cocu dönemi sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-11-14 20:29:25 -
Derby County'de Cocu dönemi sona erdi

İSTANBUL (AA) - İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran teknik direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adam ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'de görev alan Cocu, geçen sezon Derby County'nin başına geçmişti.

Bu sezon Cocu yönetimde 11 maçta yalnızca bir galibiyet elde edebilen İngiliz ekibi, Championship'te 6 puanla son sırada yer alıyor.


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