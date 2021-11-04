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Spor Derbiye sürpriz hakem!
Spor

Derbiye sürpriz hakem!

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 14:20:00 -
Derbiye sürpriz hakem!

 Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler duyuruldu.

Haftanın öne çıkan mücadelesi olan Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi, Erkan Özdamar oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 12. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Halis Özkahya

20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

6 Kasım Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor: Ümit Öztürk

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay: Mert Güzenge

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Erkan Özdamar

7 Kasım Pazar:

13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır

 

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