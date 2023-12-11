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Spor Derbinin hakemi Atilla Karaoğlan'a büyük ceza! Ortalık karışacak
Spor

Derbinin hakemi Atilla Karaoğlan'a büyük ceza! Ortalık karışacak

Yeniakit Publisher
2023-12-11 11:46:00 -
Derbinin hakemi Atilla Karaoğlan'a büyük ceza! Ortalık karışacak

MHK, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin hakemi Atilla Karaoğlan'a devre arasına kadar ceza verecek.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiye verdiği ve vermediği kararlarla damga vuran hakem Atilla Karaoğlan'a ceza yolda...

Merkez Hakem Kurulu, Karaoğlan'ı devre arasına kadar dinlendirecek.

Kasım ayında U17 Dünya Kupası'nda görev yapan Atilla Karaoğlan, derbi öncesi Süper Lig'de son olarak 21 Ekim'de Gaziantep ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmada düdük çalmıştı. 

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