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Spor Derbide kazanan Galatasaray oldu
Spor

Derbide kazanan Galatasaray oldu

Süper Lig U19 Gelişim Ligi çeyrek final maçında Galatasaray, Beşiktaş'ı uzatmalara giden maçta 4-2 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 01:18:00 -
Derbide kazanan Galatasaray oldu

Süper Lig U19 Gelişim Ligi çeyrek final maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, zorlu rakibini uzatmada 4-2 devirdi.

Galatasaray'ın 3 golü 5, 13 ve 95. dakikada Eren Aydın'dan geldi. Cimbom'un son golü ise 120.dakikada Caner Doğan'dan geldi. Beşiktaş'ın golleri ise, 53'te Avtandil ve 64. dakikada Koray Yağcı'dan geldi. Mücadelenin 99. dakikasında siyah beyazlılarda, Koray Yağcı ve 118. dakikada Cüneyt Can direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sarı kırmızılılar, bu sonuçla yarı finale yükseldi.

Eren Aydın durdurulamıyor!

Normal sezonda 19 maçta 20 gol atan Eren Aydın, çeyrek final maçında da 3 gol attı. 18 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon 20. maçında 23. golünü kaydetti.

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