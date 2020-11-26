  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Derbide gözler kalecilerde olacak
Spor

Derbide gözler kalecilerde olacak

Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Altay Bayındır, bu sezon görev yaptığı 9 maçta kalesinde toplam 9 gol gördü - Beşiktaş'ın kalecisi Utku Yuvakuran ilk kez derbi heyecanı yaşayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-26 11:03:04 -
Derbide gözler kalecilerde olacak

İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN EROĞUL - Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada kaleyi korumaları beklenen Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki genç file bekçisi Altay Bayındır ile Beşiktaş'ın 23 yaşındaki kalecisi Utku Yuvakuran'ın sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

Fenerbahçe'de geçen yıldan beri görev alan Altay ile Ersin Destanoğlu'nun Gaziantep FK maçında kırmızı kart görmesiyle bu sezon ilk kez siyah-beyazlı kaleye geçerek 32 dakika sahada kalan ve geçen haftaki Medipol Başakşehir maçında 90 dakika süre alan Utku Yuvakuran'ın derbide ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak.


- Altay 9 maçta 9 gol yedi


Bu sezon ligde Fenerbahçe'nin oynadığı 9 maçta da kalede yer alan Altay Bayındır, toplam 9 kez rakiplerin gol sevinci yaşamasını engelleyemedi.

Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarında kalesini gole kapatan Altay, en fazla bir maçta 2 gol yedi.

Genç kaleci, Göztepe ve İttifak Holding Konyaspor karşılaşmalarında kalesinde 2'şer golle görürken, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında rakiplerinin golüne engel olamadı.


- Utku Yuvakuran'ın ilk derbi heyecanı


Bu sezon ilk kez geçen haftaki Medipol Başakşehir maçında siyah-beyazlı kaleyi 90 dakika koruyan Utku Yuvakuran, pazar günü de derbi heyecanını ilk kez yaşayacak.

Ersin Destanoğlu'nun Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kartın ardından mücadelenin 57. dakikasında siyah-beyazlı takımın kalesini korumaya başlayan Utku, 3-1 kaybedilen bu müsabakada 2 gol yedi.

Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Utku, Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı bu maçta da rakibinin 2 golüne engel olamayarak, görev altığı toplam 123 dakikada kalesinde 4 gol gördü.


- Altay'ın Beşiktaş'a karşı 3. derbisi


Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı geçen sezon 2 kez forma giyen Altay Bayındır, birer galibiyet sevinci ve mağlubiyet üzüntüsü yaşadı.

Siyah-beyazlı takıma karşı oynadığı iki maçta da kalesini gole kapatamayan sarı-lacivertli kaleci, ezeli rakibinden toplam 3 gol yedi.

Sezonun ilk yarısındaki Kadıköy'de yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazanırken, ikinci yarıda Dolmabahçe'de oynanan derbiyi ise Beşiktaş 2-0 galip tamamlamıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden'a en yakın isim olan Chris Van Hollen'den skandal Türkiye çıkışı
Dünya

Biden'a en yakın isim olan Chris Van Hollen'den skandal Türkiye çıkışı

ABD'de başkan seçilen Joe Biden'a yakın bir isim olan Chris Van Hollen, Türkiye'ye yönelik skandal bir açıklamada bulundu.
Bakan Koca'dan Ekrem İmamoğlu sorusuna dikkat çeken cevap
Gündem

Bakan Koca'dan Ekrem İmamoğlu sorusuna dikkat çeken cevap

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine yöneltilen..
Aynı ilçeden 14 otoda hırsızlık! Polis suçüstü yakaladı
Gündem

Aynı ilçeden 14 otoda hırsızlık! Polis suçüstü yakaladı

Maltepe'de bir aracın ön farını çalarken yakalanan ve ilçedeki 14 "otodan hırsızlık" olayının faili olduğu belirlenen 2 şüpheli tutuklandı. ..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay