Derbi öncesi Galatasaray'da sürpriz gelişme!
Galatasaray, sezon başında kiraladığı Rashica'nın bonservisini almak için Norwich City ile temaslara başladı.
Galatasaray, sezon başında kiraladığı Rashica'nın bonservisini almak için Norwich City ile temaslara başladı.
Galatasaray, sezon başında Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica'nın bonservisini alabilmek için İngiliz ekibiyle görüşecek.
Teknik direktör Okan Buruk'un Kosovalı oyuncunun performansından memnun kaldığı ve bonservisinin alınması için onay verdiği belirtildi. Piyasa değeri 7 milyon Euro'yu bulan Rashica için Galatasaray yönetiminin Norwich'le görüşeceği kaydedildi.
Galatasaray'da 6 maçta forma giyen Rashica 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Milot Rashica kimdir?
Kariyerine Kosova ekibi Vushtrria'da başlayan Milot Rashica ardından 300 bin Euro bonservis bedeliyle Hollanda ekibi Vitesse'nin yolunu tuttu.
Buradaki 100 maçlık performansının ardından Werder Bremen'e 8.1 milyon Euro'ya transfer olan Rashica, Bundesliga kariyerinde 87 karşılaşmada 21 gol ve 17 asistle oynadı.
Werder Bremen'in ardından 11 milyon Euro'ya Norwich City'ye giden Kosovalı futbolcu, İngiliz ekibinde 40 maçta forma şansı elde ederken 2 gol ve 3 asist kaydetti