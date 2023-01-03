Derbi öncesi Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Lucas Torreira ailevi sebeplerden dolayı ülkesi Uruguay'a gitti. MKE Ankaragücü ile oynanacak maçta kadrodan çıkartılan yıldız oyuncu, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçı için de riskli durumda olduğu ifade edildi.

Ailevi sağlık sebeplerinden ötürü izinli olarak ülkesi Uruguay’a giden Lucas Torreira, MKE Ankaragücü maçı kadrosuna alınmadı.

Hafta sonunda Fenerbahçe deplasmanında oynanacak maçta forma giyip giymeyeceği şüpheli olan Torreira'nın bu durumu camiada büyük bir şok etkisi yarattı. Okan Buruk'un değişilmez oyuncularından biri olan Torreira'nın yokluğunda orta sahada Berkan Kutlu'nun forma giymesi bekleniyor.

Lucas Torreira'yla yakından ilgilenen Milan, Uruguaylı yıldız için Galatasaray'a Bakayoko + 2.5 milyon Euro önermişti. Bu teklifi çok düşük bulan sarı kırmızılılar, en az 15 milyon Euro talep etmişti.