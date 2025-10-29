Derbi öncesi dikkat çekiyor! Sergen Yalçın'ın göz kamaştıran istatistiği

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü saat 20.00’de Fenerbahçe’yi konuk edecek. Bu sezon şu ana kadar beklentilerin uzağında kalan ve taraftarını ezeli rakibi karşısında alacağı galibiyet ile mutlu etmek isteyen Siyah-Beyazlıların derbilerdeki en büyük kozu ise Sergen Yalçın.

DERBİ KARNESİ

Beşiktaş’ta ikinci dönemini yaşayan Yalçın, bu sezonki ikinci derbi heyecanını yaşayacak. Sergen Yalçın, bugüne kadar Beşiktaş’ın başında Galatasaray ile 5, Fenerbahçe’yle de 3 kez mücadele etti. 52 yaşındaki teknik adam, söz konusu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı. Kartal, bu maçlarda 13 gol atarken filelerinde 10 gol gördü.

FENERBAHÇE'YE KAYBETMEDİ

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak 2’si iç sahada, 1’i de deplasmanda olmak üzere 3 kez Fenerbahçe derbisine çıktı. Tüpraş Stadyumu’ndaki maçlardan 2-0’lık galibiyet ve 1-1’lik beraberlikle ayrılan Yalçın, Kadıköy’de ise 4-3’lük skorla kazanan taraf oldu.

RAFA SİLVA MÜJDESİ

Beşiktaş, ofanstaki en büyük gol umudu Rafa Silva’nın yokluğunu Kasımpaşa maçında fazlasıyla hissetti. Net pozisyonlara giren Kartal, final vuruşlarındaki eksiklik nedeniyle beraberlikle yetinmek zorunda kaldı. Sakatlığı nedeniyle 32 maç aradan sonra forma giyemeyen Portekizli yıldız, bu sezon Süper Lig’de 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Rafa Silva’nın pazar gününe kadar sakatlığını atlatması ve Fenerbahçe derbisinde sahada olması bekleniyor. Yıldız ismin dev maça yetişecek olması teknik ekibi memnun etti