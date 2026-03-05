Derbi heyecanı zirvede! Son 10 randevuda Aslan’ın pençesi daha ağır
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi nefesler tutulurken, iki dev çınar arasındaki son 10 maçın karnesi ortaya çıktı. Dokuzu Süper Lig, biri TFF Süper Kupa olmak üzere oynanan son 10 derbide, galibiyet sayılarında Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı 5-4'lük dar bir üstünlüğü bulunuyor.
Son 10 derbide Galatasaray üstün
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbide galibiyetlerde sarı-kırmızılıların 5'e 4 üstünlüğü bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. İki takım arasında oynanan son 10 derbide sarı-kırmızılıların galibiyetlerde üstünlüğü yer alıyor. 9'u Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa maçında Aslan 5 kez sahadan galip ayrılırken, Kartal ise 4 defa rakibini mağlup etti. 1 derbi de berabere sona erdi. Bu mücadelelerde siyah-beyazlılar 17 gol atarken, sarı-kırmızılılar 13 golle karşılık verdi.
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:
25.10.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)
14.03.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)
05.11.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)
30.04.2023 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (Lig)
21.10.2023 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)
03.03.2024 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 (Lig)
03.08.2024 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5 (Süper Kupa)
28.10.2024 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)
29.03.2025 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)
04.10.2025 Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 1 (Lig)