0553 313 94 23

Dera’da üst düzey suikast

Suriye ordusu, 7 sene önce ülkede Beşar Esed'e karşı isyanın başladığı Dera kentini Temmuz 2018’de Hükümet karşıtı muhalif gruplardan geri almıştı. Kontrolü sağlayan Suriye ordusuna yönelik suikastlar ise hala devam ediyor.

18 Ocak 2019 Cuma 15:42
Dera’da üst düzey suikast

12 Temmuz 2018'de Rusya ve Suriye hükümeti tarafından ele geçirilen Dera'da kontrol tamamen Beşar Esed kontrolüne geçti. Fakat şehirde son dönemlerde yaşanan suikastlar ve duvar yazıları ‘Dera'da yeni bir isyan mı doğuyor?' sorularına yol açıyor.

Suriye muhalefetine ait bayraklar bölgedeki camilere asılırken, Özellikle El kaide'nin komutanlarından Ebu Culeybib el Ürdüni'nin Dera'ya geçişi ve kısa süreliğine bölgede çalışması sahayı tekrardan canlandırmıştı. Fakat Ebu Culeybib el Ürdüni'de hükümet güçleri tarafından geçen ay öldürülmüştü.

Ürdüni'nin öldürülmesi ile birlikte Dera'da Suriye hükümetine yönelik suikastlar zincirinin sona erdiği düşünülürken dün gece El Belad bölgesinde kimliği belirsiz kişiler Suriye ordusunun rütbeli bir generaline saldırı düzenlendi. Saldırıda General'in hayatını kaybettiği duyuruldu.

Birleşmiş Milletler, Dera'da çatışmalar nedeniyle 234 bin kişinin evlerinden olduğunu ve bunların yüzde 70'inin, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin yakınlarındaki Kuneytre bölgesine sığındını açıklamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 15:42
  1. suriye
  2. dera
  3. esed
  4. suikast

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca yeniden yargılanacak
    1. Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca yeniden..
    2. HDP belediye başkan adayları 2019..
    3. İyi Parti grup toplantısında Erdoğan’a..
    4. Şişli Belediyesi’ndeki cinayette karar..
    5. "Millet, sırtındaki kamburu 31 Mart'ta..
    6. CHP'li aday isyan etti: Çekiliyorum
    7. Herkül Atakule’de
    8. Mevlüt Uysal, muhtarlarla bir araya..
    9. Dera’da üst düzey suikast
    10. "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan..
    11. GÖRÜŞ - Almanya'da 'İslam Konferansı'..
    12. Seramiksan'dan UNICERA'ya özel..
    13. İzmirli çocuklara kar sürprizi
    14. Başımız döndü Aksakal... Bu ne tezatlık!
    15. YARSAV eski başkanı Murat Arslan'ın..
    16. Yaralı tilki köye indi
    17. KHK ile kapatılan YARSAV'ın eski..
    18. Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi..
    19. HDP İstanbul belediye başkan adayları..
    20. Kadın muhtar adaylarından ortak seçim..
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...