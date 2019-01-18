Dera’da üst düzey suikast Suriye ordusu, 7 sene önce ülkede Beşar Esed'e karşı isyanın başladığı Dera kentini Temmuz 2018’de Hükümet karşıtı muhalif gruplardan geri almıştı. Kontrolü sağlayan Suriye ordusuna yönelik suikastlar ise hala devam ediyor.

12 Temmuz 2018'de Rusya ve Suriye hükümeti tarafından ele geçirilen Dera'da kontrol tamamen Beşar Esed kontrolüne geçti. Fakat şehirde son dönemlerde yaşanan suikastlar ve duvar yazıları ‘Dera'da yeni bir isyan mı doğuyor?' sorularına yol açıyor. Suriye muhalefetine ait bayraklar bölgedeki camilere asılırken, Özellikle El kaide'nin komutanlarından Ebu Culeybib el Ürdüni'nin Dera'ya geçişi ve kısa süreliğine bölgede çalışması sahayı tekrardan canlandırmıştı. Fakat Ebu Culeybib el Ürdüni'de hükümet güçleri tarafından geçen ay öldürülmüştü. Ürdüni'nin öldürülmesi ile birlikte Dera'da Suriye hükümetine yönelik suikastlar zincirinin sona erdiği düşünülürken dün gece El Belad bölgesinde kimliği belirsiz kişiler Suriye ordusunun rütbeli bir generaline saldırı düzenlendi. Saldırıda General'in hayatını kaybettiği duyuruldu. Birleşmiş Milletler, Dera'da çatışmalar nedeniyle 234 bin kişinin evlerinden olduğunu ve bunların yüzde 70'inin, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin yakınlarındaki Kuneytre bölgesine sığındını açıklamıştı.

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