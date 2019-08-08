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Depresyonu azaltan ve uzaklaştıran besinler

Depresyon, büyük bir sorun gibi görünse de, ilaç kullanımı, düzenli yaşantı ve doğru beslenmeyle her şeyin üstesinden gelmeniz mümkün.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:05
Depresyonu azaltan ve uzaklaştıran besinler

Depresyon, sinirsel bir hastalık olduğu için direkt olarak yiyeceklerle tedavi edilemez. Fakat sinir sistemini düzene sokabilen birçok yiyecek mevcut. Bu nedenle, depresyon tedavisini en iyi şekilde atlatabilmek bu gıdalara mümkün hale gelebiliyor. 

Zihinsel bu çöküşte mutsuzluk, üşengeçlik ve düşük özgüven en önemli belirtilerdir. Harap ve bitap düşmek yerine; neşeli, enerjik, sağlıklı olarak tedavinizi sürdürmeniz için vücut dengenizin yerinde olması gerekir.

Depresyonu azaltan ve uzaklaştıran besinler

1-Çikolata

Çikolatanın içerdiği kakao, psikolojik olarak düzenleme sağlar. Ayrıca yapılan araştırmalara göre, çikolata dikkat dağınıklığını ortadan kaldırıyor. Salgıladığı serotonin sayesinde mutluluk saçan çikolatayı fazla tüketmemekte fayda var.

2-Yeşil yapraklılar

Anksiyeteyi ortadan kaldırma ve vücuttaki metallerden arındırma özelliğine sahip olan yeşil yapraklılar, vücudunuzu arındırarak sizi tazeler. Bu nedenle depresyon dönemlerinde bolca tüketilmesi gerekir.

3-Avokado

Doğal yağ ve lif içeren avokado, enerji vererek dinç olmanızı sağlar. Aynı zamanda kiloyu dengeleme özelliğine de sahip.

4-Kuruyemişler

Düzenli olarak her gün bir avuç kuruyemiş yemek, kanser dahil birçok hastalıkla savaşır. 

5-Yumurta

B12 vitamini ve protein bakımında zengin olan yumurta, depresyonla doğrudan bağlantılıdır.

6-Çekirdek

Ayçekirdeği, düzenli tüketildiğinde oldukça fazla yararını vücuda aktarır. Doğal yağ ve B vitamini açısından zengin olan çekirdek, psikolojik olarak rahatlama sağlamaya yardımcı olur.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:05
  1. depresyon
  2. depresyon tedavisi
  3. psikoloji

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