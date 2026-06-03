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Gündem Bahreyn'de İran güdümlü şer şebekesine darbe! 15 ajan provokatör kıskıvrak yakalandı
Gündem

Bahreyn'de İran güdümlü şer şebekesine darbe! 15 ajan provokatör kıskıvrak yakalandı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Bahreyn'de İran güdümlü şer şebekesine darbe! 15 ajan provokatör kıskıvrak yakalandı

Körfez bölgesinde sular durulmazken, Şii milisler ve casusluk ağları üzerinden İslam coğrafyasını karıştırmaya çalışan İran'ın kirli bir tezgahı daha deşifre edildi. Bahreyn yönetimi, doğrudan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı olarak çalışan ve ülkede kaos fitilini ateşlemeye hazırlanan bir ajan şebekesini çökerterek 15 kişiyi enseledi.

Bahreyn, İran adına ajanlık yaptığı suçlamasıyla 15 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusuyla bağlantılı olduğu suçlamasıyla 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, gözaltına alınan kişilerin halkı etkilemek amacıyla provokasyon yaptıkları belirtildi.

 

- Kuveyt ve Bahreyn'e saldırılar

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Keşm Adası'nın güneyinde bir iletişim kulesine hava saldırısı düzenlemesinin ardından Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı da ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'nda bir İran petrol tankerine ve Keşm Adası'ndaki bir iletişim kulesine saldırılarının, "Kuveyt ve Bahreyn topraklarından gerçekleştirildiğini" savunarak, bu iki ülkenin yöneticilerinin "İran'a saldırıların doğrudan sorumlusu" olduğu suçlamasında bulunmuştu.

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