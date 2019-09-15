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’Depresyonda’ mutlaka uzmanla görüşün

Bayraklı Belediyesi ve Bayraklı İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle ’Depresyon ve İntiharla Mücadele’ konulu eğitim semineri düzenlendi.

15 Eylül 2019 Pazar 09:47
’Depresyonda’ mutlaka uzmanla görüşün

Bayraklı Belediyesi ve Bayraklı İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle ’Depresyon ve İntiharla Mücadele’ konulu eğitim semineri düzenlendi. Uzmanlar, katılımcılara depresyon halinde mutlaka psikolog desteği alınması gerektiğini belirterek, izlemeleri gereken yolları anlattı.



Bayraklı Belediyesi İhsan Alyanak Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte depresyon, stres, süreçler, intihar düşüncesi ve neler yapılması gerektiği konunun uzmanları tarafından aktarıldı. Eğitim seminerine Bayraklı İlçe Sağlık Müdürlüğünden Psikolog Hacer Ceylan, Uzman Fizyoterapist Ayşe Kayalı Vatansever ve Hemşire Meltem Öztürk konuşmacı olarak katıldı. Bu yıl halk sağlığının ana temasının ’Anne ve çocuk sağlığı’ olduğunu ifade eden konuşmacılar, bu kapsamda çeşitli konularda eğitim seminerleri düzenleyerek, vatandaşları bilgilendirdiklerini söyledi. Bayraklı’daki etkinlikte ise depresyon ve intiharla mücadele konuları ele alındı.



"Psikologa depresyonda olmayanlar da gidebilir"


Depresyonun bir hastalık olduğunu ve mutlaka bir uzmana danışılması gerektiğini vurgulayan Psikolog Hacer Ceylan, "Etrafımızda intihara meyilli insanlar olabilir ve biz bunları tanımıyoruz çoğu zaman. Biz kaçırdığımız için de onlar intiharı gerçekleştirebiliyorlar. Eğitimde bugün, bu insanları nasıl tanıyabileceğimizden, onlara nasıl yaklaşabileceğimizden ve intiharla yakın ilişkili bir hastalık olan depresyonla nasıl baş edilebileceğinden bahsettik. Özellikleri nelerdir, depresyona girdiğimizi nasıl anlarız, belirtileri nelerdir ve bu aşamada neler yapacağız, bunları anlattık. Eğitimimiz verimli gerçekleşti. Katılımcılarımızın da akıllarındaki soruları sorup, yanıtlar aldığı faydalı bir eğitim oldu. Ruhsal bir problem olduğunda, intihar düşüncesi olduğunda veya depresyon gibi rahatsızlık olduğunda ki bu bir hastalıktır ve mutlaka bir psikologa danışılmalıdır. Psikologa depresyonda olmayan insanlar da gidebilir" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 09:47
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