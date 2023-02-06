Depremzedenin anlattıkları yürek yaktı! Cüneyt Özdemir canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
Cüneyt Özdemir'in youtube kanalına konuk olan depremzede kadının 7,6'lık depremin merkez üssü Elbistan'da yaşananları anlatmasına dayanamayan Özdemir, adeta yıkıldı.
Türkiye'de 10 ilimizi etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası ekipler depremzedelere yardım ulaştırmak için çabalıyor. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden bir vatandaş Cüneyt Özdemir'in youtube kanalına konuk oldu.
Felaketzede kadın, Elbistan'ın yarısının yıkıldığını bölgede elektrik ve temel ihtiyaç maddeleri olmadığını, ayrıca birçok kişinin kurtarılmayı beklediğini söyledi.
Bu sözler sonrası Cüneyt Özdemir, gözyaşlarına hakim olamadı. Adeta canlı yayın sırasında yıkıldı.
Yollardaki göçükler büyük sorun oluşturuyor
Yollarda oluşan derin göçük nedeniyle ekiplerin bazı ilçelere ulaşmakta zorluk çektiği biliniyor.
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