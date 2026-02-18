  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye raporu açıklaması Saldırıya geçen ABD'den katliam! Çok sayıda ölü var İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşı hainlere kötü haber! Aslan'ın evinden çıkış yok! Siyonistlerden alçaklık! Bir de dalga geçiyorlar Afrika’da yerli ve milli gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan Etiyopya Başbakanı’na Togg jesti Bazı Arap ülkelerinde ramazan ayı yarın başlıyor Güney Asya'da dengeler değişti! 17 yıllık sürgün bitti: Tarık Rahman başbakanlık koltuğuna oturuyor ABD ile İran anlaştı, altın ve gümüş çakıldı İngilizler dünyaya böyle duyurdu! Suudi Arabistan’ın KAAN hamlesi ABD'nin uykusunu kaçırdı
Yerel Depremzedenin alın terine göz diktiler!
Yerel

Depremzedenin alın terine göz diktiler!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Depremzedenin alın terine göz diktiler!

Hatay'da yaşayan Murat Akbulut, park halindeki aracının camının kaldırım taşıyla kırılmasıyla büyük bir şok yaşadı. Araç içerisinde bulunan yaklaşık 100 bin TL nakit parayı çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Hatay'da yaşayan Murat Akbulut'un park halindeki aracının camını kaldırım taşıyla kıran hırsızlar, araç içerisindeki yaklaşık 100 bin TL nakit parayı çalarak kayıplara karıştılar. Personelin maaşlarının ve eşya almak için biriktirdiği parasının çalındığını ifade eden depremzede Akbulut, hırsızların bir an önce yakalanmasını istediğini söyledi.

Olay, Antakya ilçesi Karaali Bölüğü Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan Murat Akbulut, akşam saatlerinde eve geldiği esnada parasının bir kısmını otomobilinin torpido kısmına ve vites kolunun bulunduğu alana bıraktı. Sabah işe gitmek için park halindeki arabasına doğru giden Akbulut, arabasının camının kaldırım taşıyla kırıldığını ve yaklaşık 100 bin TL nakit parasının çalındığını gördü. Akbulut, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi çalışması yaparak konuyla ilgili çalışma başlattı. Personelin maaşlarının ve yeni evine eşya almak için biriktirdiği parasının çalındığını ifade eden Akbulut, emeklerini çalan hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

 

"Büyük bir parke taşıyla camı kırdılar, arabada yaklaşık 100 bin TL'ye yakın nakit param çalındı"

Park halindeki aracının camını parke taşıyla kırıp içindeki 100 bin TL parayı çalan hırsızların bulunmasını isteyen Murat Akbulut, "Dün akşam 21.55'te iş yerini kapattım, eve zamanında gittim. Cebimde biraz para vardı ve bir kısmını torpido gözüne koydum. Diğer cebimdeki paranın birazını da vites kolunun olduğu ara boşluğuna koydum. Sabah 07.20'de işe kalktım. Arabaya doğru gittiğim esnada yanım da park eden araç sahibinin arabamın camını patlattığını söyledi. Arabama baktığımda camını patlamışlardı ve torpidodaki bütün paralarımı almışlardı. 112'yi arayarak polise haber verdim. Olay yeri inceleme geldi ve görüntüleri aldılar. Büyük ihtimalle hırsızlar vites kolunun arasındaki parayı görmüşlerdir, ondan dolayı camı kırdılar. Büyük bir parke taşıyla camı kırdılar. Torpidoda ayrı 90 euroyu görmediler ve 650 TL'yi de yere düşürmüşlerdi. Arabada yaklaşık 100 bin TL'ye yakın nakit param çalındı. Bir de arabanın 10 bin TL civarında masraflarına gitti. Bu paralar yanımda çalışan personellerin maaşıydı. Diğer paranın kalanı ise TOKİ'den çıkan evime eşyalar alacaktım. Hafta başında yoğundum ve personellerin maaşı salı gününe denk geldiği için personellerin maaşını verip artanı bankaya yatırmaya düşünüyordum. Planladığımız gibi olmadı, Türk yargısına ve Türk polisine güveniyorum. Hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyorum ve amacım burada para değil. Emeklerimizin bu kadar basitçe harcanması çok ağırıma gitti" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Daniş’ten maden kazası uyarısı
RTÜK Başkanı Daniş’ten maden kazası uyarısı

Gündem

RTÜK Başkanı Daniş’ten maden kazası uyarısı

Srebrenitsa kasabı nehre uçtu: Savaş suçlusu Ostoja Stanisic trafik kazasında öldü!
Srebrenitsa kasabı nehre uçtu: Savaş suçlusu Ostoja Stanisic trafik kazasında öldü!

Dünya

Srebrenitsa kasabı nehre uçtu: Savaş suçlusu Ostoja Stanisic trafik kazasında öldü!

Turuncu şeritle güvenli sürüş: Kazalar hızla düşüyor
Turuncu şeritle güvenli sürüş: Kazalar hızla düşüyor

Otomotiv

Turuncu şeritle güvenli sürüş: Kazalar hızla düşüyor

PSG 2-0 geriye düştüğü maçı kazandı
PSG 2-0 geriye düştüğü maçı kazandı

Spor

PSG 2-0 geriye düştüğü maçı kazandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23