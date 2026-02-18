Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in ilk teravihi bu akşam kılınacak. Gece ise sahur yaparak ilk orucuna ‘bismillah’ diyecek. MEDAV Başkanı Tayyip Elçi, Ramazan-ı Şerif’in Müslümanlar için bir değişim ve dönüşüm ayı olduğunu belirterek, ümmetin Ramazan’ını tebrik etti. Ramazan’ın yalnızca aç kalmaktan ibaret olmadığını vurgulayan Elçi, ibadetlerin hikmetini kavrayarak ahlaki ve ruhi arınmaya vesile kılınması gerektiğini söyledi. Hadis-i şeriflere atıf yapan Elçi, orucun insanı olgunlaştırması gerektiğine dikkat çekti.

YOKSUL İHTİYACINI KENDİ BELİRLER

Ramazan yardımları konusunda da uyarılarda bulunan Elçi, zekâtın gıda kolisi şeklinde değil, nakit olarak verilmesinin daha uygun olduğunu ifade etti. Fakirin ihtiyacını en iyi kendisinin bileceğini belirten Elçi, zekâtın Ramazan’a ertelenmemesi gerektiğini, kameri yıl esasına göre zamanında verilmesinin önemli olduğunu kaydetti. Demode ya da ihtiyaç sahiplerinin kullanamayacağı ürünlerin zekât olarak verilmesinin doğru olmadığını da sözlerine ekledi.

Elçi, Ramazan’da öncelikle yakın çevredeki ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesi gerektiğini belirterek, Gazze başta olmak üzere Doğu Türkistan ve Suriye gibi mazlum coğrafyaların da unutulmaması çağrısında bulundu. Dualarda ümmetin sıkıntı yaşayan bölgelerine yer verilmesi gerektiğini ifade eden Elçi, Mescid-i Aksa ve Filistin meselesinin diri tutulmasının önemine vurgu yaptı.

KUR’AN İLE YENİDEN HAYAT BULALIM

Konuyla ilgili olarak gazetemize konuşan Öğr. Gör. Dr. Mehmet Erel, de şu ifadeleri kullandı: “İslam dünyası son yıllarda büyük acılarla sınanıyor; Gazze’nin yarası hâlâ taze, Suriye’de yüz binlerce insan evsiz ve yurtsuz, Doğu Türkistan’da Müslümanlar ağır baskılar altında yaşıyor. Yaklaşık bir asırdır ümmet hem maddi hem manevi bakımdan zorlu bir dönemden geçerken, çözülmenin yalnızca dışarıdan değil içeriden de yaşandığı görülüyor. Ahlaki değerler zayıflıyor, helal haram hassasiyeti aşınıyor, ibadetlerin ruhu güç kaybediyor ve kalpler katılaşıyor. İşte böyle bir zamanda Ramazan ilahi bir diriliş fırsatıdır. Ramazan, insanın kendini muhasebeye çektiği, yanlışlarını fark ettiği, ahlakını tazelediği ve hayatını yeniden istikamete koyduğu bir arınma mevsimidir. Aynı zamanda merhametin dirilişidir; zulüm ve sıkıntı altındaki kardeşlerimizi hatırlama, yardımlaşma ve ümmet bilincini güçlendirme zamanıdır. Çünkü İslam kayıtsız kalmayı değil, sorumluluk almayı öğretir. Eğer bu bilinç ve dönüşüm gerçekleşirse, işte o zaman Ramazan gerçekten idrak edilmiş olur” ifadelerini kullandı.