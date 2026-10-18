Depremzedenin ahı tutar: Adıyaman'da pervasız yönetici millete meydan okudu!

Devletin depremzedeler için inşa ettiği milli servet niteliğindeki konutları bakımsızlığa terk eden site yönetiminin, inşaat sürecinde köy mezarlığını dahi çöp deposuna çevirdiği öğrenildi.

Görevini kötüye kullanan ve arkasındaki güçlere güvenerek vatandaşı bezdiren bu zihniyete karşı Gölbaşı Kaymakamlığı inceleme başlatırken, mağdur aileler yetkili bakanlıkların acilen müdahale etmesini bekliyor.

6 Şubat depremlerinde en ağır hasar gören şehirlerden biri olan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremzedelerin çilesi bitmiyor. Gölbaşı ilçesindeki Yukarıçöplü Deprem Konutları'nda yeni bir hayata başlayan vatandaşlar, bu kez site yönetimiyle başı dertte.

Deprem konutlarına yerleşen vatandaşlar, 2 yıl boyunca konutların ihtiyaçlarıyla ilgilenmesi gereken site yönetiminin hiçbir sorunla ilgilenmediğini dile getirdi. Binlerce vatandaştan 1200 lira aidat alınmasına rağmen işlerin tam anlamıyla yapılmadığını söyleyen depremzedeler, yöneticilerin görevi ihmal ve kötüye kullandığını, garanti kapsamına ve proje şartlarına uymadığını ifade etti.

SABIRLARI TAŞTI, ÇAREYİ KAYMAKAMDA ARADILAR

Site yöneticisinden bezdiklerini söyleyen depremzedeler, sorunlarını Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın'a taşıdı. Kaymakam Algın, Cuma namazı çıkışında vatandaşların şikâyetlerini tek tek dinledi.

DİKİLEN AĞAÇLAR KURUTULDU

Vatandaşlar, milli servet olarak nitelendirdikleri yapıların ve çevrenin bakımsız bırakıldığını anlattı. Depremzedeler, ‘Hüseyin’ isimli yöneticinin sorunları çözmediğini ve sürekli "ipe un serdiğini" ifade etti.

"ARKASINDA NASIL BİR DAYISI VARSA HİÇBİR ŞEY UMRUNDA DEĞİL"

Kaymakama dert yanan bir vatandaş, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Sitenin bu ihtiyaçlarını görülmesi gerekir. Bu ağaçlar niye dikildi niye kurutuluyor? Bu milli bir servet değil mi? Bir hafta başımdan su aktı. Site yönetimine gidiyorum. 'İnşaat sahibine git' diyor. Yönetici hiç ilgilenmiyor. Telefonlarımızı hiç açmıyor. Bu adam içeriden dışarıya hiç çıkmıyor. Bu adam iş yapmıyor. Hüseyin bey buradan gitmesi lazım. Bu adam iş yapmıyor. Adamın hiçbir şey umurunda değil. Arkasında nasıl bir dayısı varsa hiçbir şey yapmıyor, hiçbir şey söylenmiyor. Ofise gidiyorum hiç kimse yoktur, sadece bir kız var. Kaymakamım buna bir çare bulunması lazım."

MEYDAN OKUDU: “GİDİN CUMHURBAŞKANINA ŞİKAYET EDİN”

Dertlerini CİMER'e de yazdıklarını belirten bir başka vatandaş, site yöneticisine tepki gösterdiklerinde aldıkları cevabı aktardı. Vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bile karşısına alabilecek pervasızlık sergileyen yöneticinin "Gidin beni Cumhurbaşkanı'na şikayet edin" ifadesiyle meydan okuduğunu dile getirdi.

Aynı vatandaş, tepkinin boyutunu "Hüseyin beyden şikayetçi olmayan kimse yok sayın Kaymakamım" sözleriyle özetledi.

"BAZI BİNALARIN BİR KISMINDA ÇATI YOK" İDDİASI

Depremzedeler, bazı binaların bazı bölümlerinde çatıları eksik olduğunu beyan etti. Site yönetiminin projenin öyle planlandığını iddia ettiği belirtilirken yağışlı günlerde binaların su aldığı ifade edildi. Vatandaşlar, her binanın projede aynı olduğunu ve binalardaki çatısı olmayan bölümlerin gölet oluşturduğunu söyledi. Benzer durumun da bodrum ve sığınaklarda da su sızıntıları nedeniyle göletler oluştuğu iddia edilirken ve bu binalara zarar verdiği belirtildi.

ÇİT İLE ÇEVRELİ KÖYÜN MEZARLIĞINI DA TAHRİP ETTİLER

Vatandaşlar, çitle çevrili köy mezarlığının konutların yapım sürecinde tahrip edildiğini ve mezarlık alanının çöp dolduğunu belirtti. Depremzedeler, mezarlıkta da gerekli düzenlemenin bir an önce yapılmasını talep etti.

VATANDAŞLAR ISINMA FATURALARININ YÜKSEK GELDİĞİNİ SÖYLEDİ

Ayrıca vatandaşlar, doğal gaz ve sıcak su faturalarının yüksek geldiğini beyan etti. Cihazların arızalı olduğu ve faturaların okutulmadan ısınma faturalarının vatandaşa yüksek yansıtıldığı iddia edildi. Kaymakam Algın ise sorunu incelettireceğini söyledi.

Vatandaşlar, şikayetlerle ilgili bakanlıkların da harekete geçmesini talep etti.

Kaynak: superhaber