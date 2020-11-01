Depremzedelere yapılan yardımları çalıp satan şahıs yakalandı!

İzmir Seferihisar merkezli 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılmış ve çok sayıda bina yıkılmıştı.

Depremde şu ana kadar 62 kişi yaşamını yitirirken, bölgede depremzedelere yardımlar da anında ulaştırılmaya başlandı.

Depremzedelere giden yardımları satarken yakalandı

Ancak bir kişinin, defalarca bu yardım malzemelerinden alıp, büfede sattığı ortaya çıktı.

Defalarca hırsızlık yapan şahıs, çaldıkları gıda malzemelerini bırakmak zorunda kaldı.

Görenlerin 'bu kadar da olmaz' dediği o görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şahsın yakalandığını duyurdu.