SON DAKİKA
Gündem Depremzedelere vergi kolaylığı: Beyan ve ödeme süresi 9 Mart’a uzadı
Gündem

Depremzedelere vergi kolaylığı: Beyan ve ödeme süresi 9 Mart’a uzadı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Depremzedelere vergi kolaylığı: Beyan ve ödeme süresi 9 Mart’a uzadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen mükelleflerin 2025 yılı 4. geçici vergi dönemi beyan ve ödeme süresi 9 Mart’a uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 yılı 4. geçici vergi dönemine ilişkin beyan ve ödeme süresi tarihini değiştirdi.

Duyuruya göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep hali sona eren ve cirosu 2.5 milyon liranın altında bulunan mükelleflerin 17 Şubat’a kadar vermesi gereken beyannameler, 9 Mart Pazartesi gün sonuna kadar verilebilecek.

Uzatma, beyan süresi 17 Şubat olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsıyor.

Ekonomi

Hazine’nin 2025 yılı vergi dışı gelirleri 80,9 milyar lira olarak gerçekleşti

Kobi

Şırnak’ta yatırım hamlesi! 12 yıl SGK desteği ve yüzde 50 vergi indirimi

