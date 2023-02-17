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Gündem Depremzedeler Norveç ambulans uçağıyla İstanbul'a getirildi
Gündem

Depremzedeler Norveç ambulans uçağıyla İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 30 kişi, Norveç'in ambulans uçağıyla İstanbul'a getirildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 23:04:00 -
Depremzedeler Norveç ambulans uçağıyla İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 30 kişi, Norveç'e ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Adana'dan kalkan ve 30 yaralı depremzede ile 23 refakatçiyi taşıyan Norveç Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.

Sağlık görevlilerince uçaktan alınarak sedyelerle ambulanslara taşınan yaralılar, İstanbul'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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