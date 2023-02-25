Depremzedeler için Sosyal Destek Hattı devrede
İçişleri Bakanlığınca depremlerden etkilenenlere hizmet vermesi amacıyla oluşturulan Sosyal Destek Hattı, devreye girdi.
Dulkadiroğlu Kaymakamlığında hizmete giren çağrı merkezinde depremzedelere barınma, hasar tespiti, sosyal yardım, tahliye, taşınma gibi konularda destek veriliyor.
Sosyal Destek Hattı Sorumlusu Hilal Çamaş, çağrı merkezinde vatandaşların ihtiyaçlarına hızlıca çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.
Cep telefonlarına gönderilen mesajla depremzedelere merkezin çalışmalarının bildirildiğini dile getiren Çamaş, "Vatandaşların doğrudan muhatap, sorunlarına çözüm bulabilecekleri, barınma, beslenme, enkaz kaldırma, hasar tespiti gibi başlıklarda çalışmalar sürdürüyoruz. Doğrudan ilgili birimlere yönlendirerek hızlı ve verimli planlama süreci yürütmeye çalışıyoruz." dedi.