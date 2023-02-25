  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan’dan bomba plan! E-5’in kenarında oturanlar oraya taşınacak! O bölgelere ikişer milyonluk iki yeni şehir kurulacak

'İnanılmaz bir şey' dedi ve açıkladı! Deprem sonrası ortaya çıktı

Depremlerde yaralanan kişiler Adana'dan İngiliz askeri uçakla İstanbul'a getirildi! O hamle dikkat çekti

Altın fiyatlarında sınır çizildi! Altın borcu olanlar dikkat: Eğer o rakama gelirse...

Çizmelerini polis memuruna giydiren o bakan!

Türkiye'ye verilmeyip Yunanistan'a verilecek F-35'ler Atina'yı ayağa kaldırdı! İşte bunu beklemiyorlardı

Barzani Yardım Vakfı Başkanı: Türkiye’de kalmak için resmi talepte bulunduk! Gönderdiği o mesajı

Kalleş yakalandı

Bu çağrıya kulak verin! Güzel CHP’liler, sevgili solcular, muhterem muhalifler!

CHP'nin eğlence sevdasını deprem de durduramadı! İzmir’de hem eğlence hem de soygun için yine eller havaya!
Yerel Depremzedeler için Sosyal Destek Hattı devrede
Yerel

Depremzedeler için Sosyal Destek Hattı devrede

İçişleri Bakanlığınca depremlerden etkilenenlere hizmet vermesi amacıyla oluşturulan Sosyal Destek Hattı, devreye girdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 13:25:00 -
Depremzedeler için Sosyal Destek Hattı devrede

Dulkadiroğlu Kaymakamlığında hizmete giren çağrı merkezinde depremzedelere barınma, hasar tespiti, sosyal yardım, tahliye, taşınma gibi konularda destek veriliyor.

Sosyal Destek Hattı Sorumlusu Hilal Çamaş, çağrı merkezinde vatandaşların ihtiyaçlarına hızlıca çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Cep telefonlarına gönderilen mesajla depremzedelere merkezin çalışmalarının bildirildiğini dile getiren Çamaş, "Vatandaşların doğrudan muhatap, sorunlarına çözüm bulabilecekleri, barınma, beslenme, enkaz kaldırma, hasar tespiti gibi başlıklarda çalışmalar sürdürüyoruz. Doğrudan ilgili birimlere yönlendirerek hızlı ve verimli planlama süreci yürütmeye çalışıyoruz." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23