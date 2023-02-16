Depremzedeler için örnek istihdam seferberliği

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla başlatılan yardım çalışmalarına 'Patiswiss' destek olmak için seferber oldu.

Patiswiss Ceo’su Elif Aslı Yıldız “İlk etapta 100 depremzedeyi işe almak istiyoruz, Ankara’daki fabrikamızda hemen başlayabilirler, Patiswiss olarak bir gün değil her gün yanınızda olduğumuzu bildirmek isteriz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza mümkün olan her konuda yardım sağlamaya çalışıyoruz Ankara’daki fabrikamızda öncelikli olarak depremzede vatandaşlarımız olmak üzere farklı pozisyonlarda 100 kişilik işe alım yapılacaktır’ açıklamasıyla sosyal medyadan duyurulara başladı.

Elif Aslı Yıldız “Patiswiss Çikolata’ nın yüksek proteinli çilekli ve hurma barları depremzedelere ve çocuklara hergün düzenli olarak gönderim yapıyoruz” şeklinde bilgi verdi.