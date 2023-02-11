Depremzede vatandaş bu yüzden isyan etti: "Sende hiç mi insanlık yok alçak!"

Dünya tarihinin en büyük deprem felaketlerinden biri Türkiye'de yaşandı. Devlet ilk andan itibaren seferber oldu. Enkaz altındaki kişileri kurtarma çalışmaları devam ederken, Türkiye'nin yaşadığı deprem üzerinden sosyal medyada bir takım kişiler hükümeti aciz göstermek için her yola başvurdu.

Bir depremzede vatandaşın, sosyal medyada devletin aleyhine yazılan yazılara tepki gösterdiği sırada sinirleri bozuldu.

Gözyaşları içerisinde "Adam oturmuş deprem bilmiyor, insanlığı bilmiyor. Kahve içerek milletin ya da devletin aleyhine sosyal medyada yazılar yazıyor." diyen vatandaş, "Hiç mi sende insanlık yok, ar damar yok, haya yok... Alçak! Hiç olmazsa gel bir gör, ondan sonra yazacağını yaz. İnsan alçaldı mı hayvandan da beter oluyor" ifadelerini kullandı.

O anlarda depremzede vatandaşın yanında bulunan kişiler de gözyaşlarını tutamadı.