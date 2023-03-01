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Yaşam Depremzede nişanlı çift çadır kentte nikah kıydı
Yaşam

Depremzede nişanlı çift çadır kentte nikah kıydı

Kahramanmaraş'taki depremzede nişanlı çift, Mehmetçiğin kurduğu çadır kentte nikah kıydı.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 23:21:00 -
Depremzede nişanlı çift çadır kentte nikah kıydı

Kahramanmaraş'ta insanlara umut olmasını isteyen nişanlı çift Mehmetçiğin kurduğu çadır önünde nikah kıyarak mutluluk için imzalarını attı. Çiftin şahitliğini Vali Çetin Oktay Kaldırım ile gönüllüler yaptı.

19 Mart'ta düğün yapmayı planlayan ancak Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle evlerinin hasar alması sonucu kurulan çadır kente yerleşen Ayşe Okur, nişanlısı Nevzat Ortak'ın teklifi ile insanlara umut olsun diye nikah tarihlerini öne çekti. Kararlarını nikah dairesine bildiren Ayşe ve Nevzat çifti için merasim düzenlendi. Çadır kentte Mehmetçik okulu çadırı önünde düzenlenen nikah törenine bölgede bulunan koordinatör valilerden Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile sahada bulunan gönüllüler de sürpriz yaparak şahit oldu.

Onikişubat Belediyesinin nikah memuru tarafından kıyılan nikahın ardından Ayşe ve Nevzat çiftçi ile şahitler imzalarını attı. Nikah cüzdanı geline verildi. Çiftin mutluluk anları görüntülere de yansıdı.

"Nikahımızı öne alarak evlendik"

Adnan Menderes Üniversitesi Tarih Bölümü Mezunu olan ve daha önce güvenlik görevlisi olarak da çalışan damat Nevzat Ortak, "Nikah tarihimiz 19 Mart'tı. Nişanlımın evi hasar almıştı, mecburen çadır kente yerleşti. Hem insanlara umut olsun hem de hayatın devam ettiğini göstermek için nikahımızı öne alarak evlendik" dedi.


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