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Gündem Depremzede ile Selçuk Bayraktar arasında dikkat çeken anlar: Burada vakit harcamayın
Gündem

Depremzede ile Selçuk Bayraktar arasında dikkat çeken anlar: Burada vakit harcamayın

Deprem bölgesinde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile karşılaşan bir vatandaş, "Burada zaman harcamayın. Gidin uçaklarımızı uçurun" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 12:50:00 -

Deprem bölgesini ziyaret eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile vatandaş arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Bayraktar'a "Burada zaman harcamayın" diyen vatandaş "Gidin uçaklarımızı uçurun" diye konuştu. Bayraktar ise yaraların birlikte sarılmasına vurgu yaptı.

Deprem bölgesini ziyaret eden isimlerden biri de Selçuk Bayraktar oldu. Daha önce depremzedeler için konut bağışını duyuran Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir vatandaş arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu.

"Gidin uçaklarımızı uçurun"

Vatandaş, Bayraktar'a "Burada zaman harcamayın" derken "Gidin uçaklarımızı uçurun. Bayrağımız dalgalanıyor, biz sana hep dua ediyoruz" sözleriyle devam etti.

Bayraktar ise "Bu yarayı sarmadan hiçbir yere gitmiyoruz" dedi.

"Yarayı biz kendimiz sararız"

Vatandaşın "Biz kendimiz sararız" demesi üzerine Bayraktar "Hep beraber saracağız inşallah" yanıtını verdi.

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Yorumlar

bakmak zamana bu güne

konuşan benim insanım diyorki biz sararız devletimizin yardımı ile yaramızı .siz gidin ucurtun ucakları önemli olan vatan düşmanımız cok
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