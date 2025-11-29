Depremzede çocukların kütüphanesine hırsız dadandı! Hırsızlara yazılan not şaşırttı

Antakya’daki konteyner kentte depremzede çocuklar için oluşturulan kütüphaneler, peş peşe yaşanan hırsızlıklarla büyük darbe aldı. Gülderen Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte Ülkem Okuyor Derneği tarafından çocuklar için kurulan kütüphane hırsızların hedefi oldu. Deprem bölgesindeki çocukların konteyner kent ortamında kütüphaneye ulaşarak daha iyi şartlarda ders çalışabilmeleri kurulan kütüphanelere son iki ayda iki defa hırsız girdi. Gerçekleşen hırsızlıklar sonrası 120 bin TL zarara uğrayan Ülkem Okuyor Derneği, hırsızlar için kapıya not bırakarak hırsızlara seslendi. Geçtiğimiz süreçte gerçekleşen hırsızlıkların failleri yakalanırken mahkeme süreci devam ediyor. Hırsızlıklara karşı not asarak bıraktıklarını ifade eden dernek başkanı Havva Aydanur Ertuğrul, "İsterseniz kitapları çalın ve okuyun ama onun yerine klima, masa, sandalye gibi eşyaları çalıyorlar" dedi.

"İsterseniz kitapları çalın” notu

Ülkem Okuyor Derneği tarafından çocuklar için kurulan kütüphanelerin son iki ayda hırsızların hedefi olduğunu ifade eden Havva Aydanur Ertuğrul, klimalar başta olmak üzere eşyaların bağışçılar tarafından desteklerle satın alındığını ifade ederek "Hatay'daki kütüphanelerimizden birinin önünde ve burada hırsızlara karşı aldığımız önlemlerle buradayız. Son iki ayda iki kez kütüphaneye hırsız girdi. İki olayda da kamera kayıtlarını inceledik ve mahkemeye verdik. Kameralar inceledikten sonra polisler klimayı çalan hırsızları buldular ve mahkeme süreçleri devam ediyor. Bu durum bizde travma haline geldi. Klima çalınırsa yine polisle ve mahkemeyle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bu klimalar derneğe bağış yapan insanlar sayesinden alınıyor. O insanların vebali var ve hemen bulunsun diye çok uğraşıyoruz. Birçok işimizin arasında klima çalan hırsızlarla uğraşıyoruz. Biz ülkeyi okutma derdindeyiz. Hırsız için kapıya not bıraktım belki bize acır diye düşündüm. Çünkü sadece giden maddi kısmı değil ayrıca manevi kısmı da var. Sabah geldiğimizde ilk iş olarak klimalar yerinde mi diye bakıyoruz. İlginçtir ki hırsızlar kitap çalmıyorlar. İsterseniz kitapları çalın ve okuyun. Kitapları çalmak yerine klima, masa, sandalye gibi eşyaları çalıyorlar. Hırsızların bize acımalarını istiyoruz. Çünkü gerçekten çok yoğunuz; ev, kütüphane ve kitap desteği derken çok uğraşıyoruz. Bunlarda kolay toplanmıyor ve kolay süreçlerde değil. Bizlere acısınlar. Hırsızların mesleğine çok büyük derecede saygım var ama onlarda bize saygı duysunlar. Kitaplarımızı çalsalar kesinlikle lafımız yok, istesinler hepsini veririm ama klimalardan, masa ve sandalyeleri çalmasınlar" dedi.