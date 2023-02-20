Depremzede çiftçilere ekonomik destek sağlanacak

‘Asrın felâketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki çiftçilerin ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli her adım atılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre afet illeri Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Osmaniye ile Elazığ’da depremin ardından bazı düzenlemeler yapıldı.

Nakit ödeme

Bu düzenlemelere göre çiftçilere 2022’den itibaren ayni olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen 11 il için nakit olarak ödenecek. Toplam tutarı 2.8 milyar lira olan söz konusu destekler, şubat sonuna kadar hesaplara yatırılacak.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusu yapan üreticilerin 28 Şubat 2023 olan ürün güncelleme son başvuru tarihi 8 Mayıs 2023 olarak belirlendi. Yıl boyunca ödenecek 530 milyon lira tutarındaki çiğ süt, buzağı, anaç koyun keçi, büyükbaş hayvan besi, arılı kovan, sürü büyütme ve yenileme destekleri ödemeleri, şubat ayı içerisine çekilerek üreticilerin hesaplarına aktarılacak.

1.5 milyarlık yem yardımı

Ayrıca deprem bölgelerinde 185 bin işletmeye 2 milyon büyükbaş için hayvan başına 500 lira ve 9 milyon küçükbaş için hayvan başına 50 lira olmak üzere yaklaşık 1.5 milyar lira yem yardımı yapılacak.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlar için 2022-2023 dönemi başvuru süresi; deprem illerinde 8 Mayıs 2023’e, diğer illerde ise 28 Şubat 2023’e uzatıldı.

Son başvuru tarihleri; organik ve iyi tarım uygulamaları için 8 Mayıs, toprak analiz desteği için 31 Mart ve yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği için 2 Mayıs olarak ilan edildi. Kırsal ekonomik altyapı yatırımları için 2022-2023 dönemi proje değerlendirme süresi, depremin vurduğu illerde 8 Mayıs 2023’e, diğer illerde ise 10 Mart 2023’e uzatıldı.

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Öte yandan, deprem illerinde vatandaşlara yıl boyunca ödenecek 530 milyon liralık destek ödemeleri şubat sonuna kadar yapılacak.

Devlet ve millet ele ele

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremlerin yaralarını sarmak için Türk halkının seferber olduğunu kaydetti.

Kirişci, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün zorlukların devlet ve milletin el ele vermesiyle aşılacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından büyük bir özveriyle acil yardım, arama kurtarma ve zarar tespit çalışmaları başlatıldığını hatırlatan Kirişci, afetzedelerin barınma, yeme-içme, ısınma ile diğer ihtiyaçlarının karşılanması için tüm imkânların seferber edildiğini vurguladı.

Tedbirler alınıyor

Bakanlığın yetki ve sorumluluk alanına giren konularda da afet noktalarında tüm ekiplerin canla başla çalıştıklarını dile getiren Kirişci, şunları ifade etti:

“Depremzede çiftçilerimize destek olmak için her türlü tedbiri aldık, almaya devam edeceğiz. Bir yandan böylesi büyük bir felaketi yaşayan insanımızın yaralarını sarmak için Devlet Su İşleri ve Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz diğer yandan da ülkemizin gıda güvenliğinin önündeki olası riskleri ortadan kaldırmak, çiftçilerimizin bir an önce toparlanarak üretime devam etmelerini sağlamak için gayret sarf ediyoruz. Böylece depremden etkilenen çiftçilerimizi, üreticilerimizi bir nebze olsun rahatlatmayı ümit ediyoruz. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yakınlarını ve ailelerini kaybedenlere sabrı cemil niyaz ediyorum.”