Depremzede 416 çocuk "Duygu Paylaşım Evi"nden destek aldı

İZMİR (AA) - İzmir'de depremden etkilen çocuklara psikolojik destek vermek amacıyla kurulan "Duygu Paylaşım Evi"nden 416 kişi faydalandı.

Rönesans Holding grup şirketi Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın, deprem sonrası yaraları sarmak için Türk Psikologlar Derneği (TPD) ile başlattığı iş birliği devam ediyor.

İş birliği kapsamında Hilltown Karşıyaka ve İzmir Optimum AVM’lerde afetten etkilenen çocuklara kaygılarını gidermek ve psikolojik durumlarını iyileştirmek amacıyla uzman psikologlar tarafından terapi desteği veriliyor.

Destek programı süresince, haftanın her günü, alanında uzman psikologlar tarafından çocuk ve ergen terapisine yönelik grup ve yüz yüze seanslar gerçekleştiriliyor.

Terapiler, Hilltown Karşıyaka ve İzmir Optimum AVM’lerin açık alanında kurulan Duygu Paylaşım Evleri'nde, haftanın her günü 12.00-20.00 saatleri arasında yapılıyor. 5 Kasım'da başlayan terapiler devam ediyor.

Rönesans, 24 Ocak'ta Elazığ'da yaşanan depremde de çocukların ve ailelerinin psikolojik destek alması için benzer bir yardımı sunmuştu.





- Şu ana kadar 416 kişi faydalandı





TPD İzmir Şube Başkanı Klinik Psikolog Samet Baş, AA muhabirine, Duygu Paylaşım Evleri'nde, deprem sonrası can ve mal kayıplarının yanı sıra İzmir halkının deprem korkusunu yoğun bir şekilde yaşadığını söyledi.

Hem yetişkinlerin hem de çocukların çeşitli psikolojik belirtiler yaşamasının ilk etapta çok normal olduğunu belirten Baş, "Bu belirtiler halen devam ediyorsa çok da normal olmadığını söylemek gerek. Depremin hemen ardından Rönesans Holding yetkilileri hemen bize ulaştılar. Onların yoğun çabasıyla birlikte çok kısa sürede çalışmalarımız başladı." diye konuştu.

Duygu Paylaşım Evleri'nin İzmir'de 5 Kasım'da faaliyete başladığını hatırlatan Baş, "Biz ilk etapta bunu 3 aylık proje olarak hayata geçirdik. İhtiyaca göre bunun devam edip etmemesine karar vereceğiz. Şu ana kadar 416 çocuk ve aile bu hizmetten ücretsiz faydalanmış oldu." dedi.

Baş, ailelerin alışveriş merkezlerine gelince Duygu Paylaşım Evleri'ne başvurabileceğini sözlerine ekledi.





- Aileler çok memnun





Duygu Paylaşım Evine çocuklarını getiren Nil Dinç ise Karşıyaka ilçesinde depremde yakalandıklarını dile getirdi.

Hilltown Karşıyaka'ya alışverişe geldiğinde Duygu Paylaşım Evi'ni gördüklerini aktaran Dinç, çok memnuniyet verici bir durum olduğunu, uzmanların ailelerden daha iyi çocukları anladığını vurguladı.

Çocukların deprem esnasında ailelerin panik halini görünce çok etkilendiğini kaydeden Dinç, "Buraya getirildikten sonra depremin olabileceğini, bununla yaşamak zorunda olduğumuzu çocuklara uygun bir dille anlattılar. Evde ufak tefek tatbikatlar yapıyoruz. Uzmanlarla bunu anlatmak çok faydalı."

Hazan Dinç de uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aileler tavsiyede bulunan Dinç, "Çocukların ne kadar etkilendiğini aileler tam bilemiyor ama bunu bir psikolog eşliğinde, onun yardımıyla yapmak farklı. O yüzden böyle destek almaları konusunda tavsiyede bulunuyorum." yorumunu yaptı.







