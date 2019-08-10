0553 313 94 23

'Depremler güneybatıdan kuzeydoğuya doğru göç etti'

İzmir ve Denizli'de önceki gün yaşanan depremlere ilişkin Dokuz Eylül Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki deprem araştırma ve uygulama merkezlerinden uzmanlar ortak rapor hazırladı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:47
'Depremler güneybatıdan kuzeydoğuya doğru göç etti'

İzmir ve Denizli'de önceki gün yaşanan depremlere ilişkin Dokuz Eylül Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyelerince hazırlanan raporda, "2017 yılında Gökova Körfezi'ndeki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, depremlerin güneybatıdan kuzeydoğuya doğru göç ettiği" olarak yorumlanabileceği belirtilerek, bu durumun, depremlerin, Banaz ve Afyon-Akşehir graben sistemi içindeki faylara doğru tetiklenebileceğini gösterdiği ifade edildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DUAM) uzmanları tarafından hazırlanan raporda, İzmir'deki 4,8 büyüklüğündeki depremin sismik olarak Kuşadası Körfezi'ndeki Tuzla fayından kaynaklandığını, bu fayın da Kuzey Anadolu fayının Batı Anadolu'daki uzantısı olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Denizli'deki 6 büyüklüğündeki depremin ise Acıgöl graben sistemine ait bir faydan kaynaklandığının tahmin edildiği raporda, bölgede 6,8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli bulunan fayların bulunduğu, bu fayların birbirini tetikleme olasılığı nedeniyle bölgede yerleşim yerlerinden geçen tüm diri fayların yerinde incelenmesi ve yerleşime uygunluk açısından değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Kuşadası Körfezi ve Bozkurt depremleri, 2017 yılı başındaki Çanakkale-Ayvacık depremleriyle başlayan daha sonra Manisa, Gölmarmara, Bodrum, Acıpayam depremleri ile devam eden deprem aktivitesiyle bölgesel ölçekte ilişkilidir ve benzer bir jeolojik mekanizmaya sahiptir. Bu mekanizma Kuzey Anadolu fayının Edremit Körfezi'nden geçen güney kolu ile İzmir-Balıkesir transfer zonu ve Fethiye-Burdur fay zonu arasında kalan bölgenin günümüzde genişleme kuvvetleri etkisinde deformasyona uğradığını göstermektedir.

Bozkurt depreminin 3 saat öncesinde meydana gelen Kuşadası Körfezi depremi, Batı Anadolu’da normal faylanma ile doğrultu atımlı faylanmanın aynı zamanda çalıştığını göstermektedir. Bu nedenle özellikle Kuşadası Körfezi ile Gelenbe-Balıkesir arasında kalan fay segmentlerinde gerekli jeolojik, jeodezik, sismolojik ve paleosismolojik çalışmaların bir an önce yapılması, hayati önem taşımaktadır."

"Depremler tetiklenebilir"

Gökova Körfezi ile Çivril-Acıgöl (Denizli) arasında kalan hatta son 2 yılda bir deprem etkinliği görüldüğüne dikkat çekilen raporda, "21 Temmuz 2017'de Gökova Körfezinde 6,6 büyüklüğünde, 20 Mart 2019 tarihinde Acıpayam ovasında 5,5 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği ve bu depremleri 8 Ağustos 2019'da Bozkurt depreminin izlediği görülmüştür. Söz konusu depremlerin güneybatıdan kuzeydoğuya doğru göç etmesi, zon boyunca yer alan faylarda gerilmenin arttığı veya Banaz ve Afyon-Akşehir graben sistemi içindeki faylara doğru depremlerin tetiklenebileceği anlamına gelebilir." ifadelerine yer verildi.

Raporda diri fayların deprem üretme potansiyelini saptamak üzere tarihsel geçmişine yönelik paleosismoloji çalışmasının yürütülmesi, yakın gelecekte yıkıcı deprem üretme potansiyeli olan ve yerleşim yerlerinden geçen diri fayların 1/1000 ölçeğindeki imar haritalarına işlenmesi, diri fayları izleyen GPS istasyonu sayısının artırılması ve kırılma zamanı yaklaşan fay zonlarının ortaya konması gerektiği kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:47
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. Denizli
  4. Çanakkale
  5. Burdur
  6. Balıkesir
  7. Afyon
  8. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa’da görme engelli gençler Kur’an-ı Kerim’i hatim etti
    1. Şanlıurfa’da görme engelli gençler..
    2. "Ölümlü kaza oranlarında ciddi düşüş..
    3. Jandarma ve polisten şekerli bayram..
    4. BM’den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’ya..
    5. Türk Diyanet Vakfına kurban bağışı..
    6. Irak-İran arasındaki bir gümrük kapısı..
    7. AK Parti Giresun Milletvekili Cemal..
    8. Akşener'den Kurban Bayramı mesajı
    9. Kredilerdeki faiz indirimi..
    10. Şampiyonluk sevincini Başkan Aydar ile..
    11. Kurban kavurma tarifi yumuşak kavurma..
    12. Komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak..
    13. Bayramların vazgeçilmez ikramı..
    14. Fildişi Sahili’nde Müslümanların..
    15. Esnaf asırlık ahi geleneğinde buluştu
    16. Mardin emniyetinden çocuklara özel..
    17. Adıyaman Belediyesi 56 bin adet kurban..
    18. TEM Otoyolu Bolu Dağı’nda tatilciler..
    19. Kaybettiği parasına bir gün sonra..
    20. Sultangazi hayvan pazarındaki yoğunluk..
    21. Kartal Belediyesinin Kurban Bayramı..
    22. Ömer Tuğrul İnançer’den İlber Ortaylı..
    23. 3,5 dakikada hazırlanan 3 malzemeli..
    24. Falcao transferinden ilk sinyal geldi!
    25. TEM Otoyolu’ndaki bayram trafiği..
    26. TEM’de, park halindeki tıra çarpan..
    27. Cep telefonundan çıktı! İşte PKK'nın..
    28. Sultanbeyli Belediyesi kurban satış ve..
    29. Göçmenleri taşıyan araç su kanalına..
    30. AK Parti İl Başkanı Ercik,..
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti