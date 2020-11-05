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Ekonomi “Depreminin kahramanlarına” Turkcell’den iletişim desteği
Ekonomi

“Depreminin kahramanlarına” Turkcell’den iletişim desteği

Turkcell, İzmir’deki arama kurtarma faaliyetlerine katılan Turkcell müşterileri için kendi tarifelerine ek olarak ücretsiz 10 bin dakika konuşma, 20 GB internet ve 5 bin SMS’i içeren “Kahraman Paket”i hazırladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 16:52:00 -
“Depreminin kahramanlarına” Turkcell’den iletişim desteği

Depremin hemen ardından felaket bölgesindeki müşterilerine acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet paketi tanımlayan Turkcell depremden en fazla etkilenen bölgelerde 6 adet mobil şarj istasyonu kurdu. Ayrıca depremzede çocuklara Turkcell’in reklam yüzü Emocan’ların peluş oyuncakları hediye edildi. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, depremzedeler için büyük özveriyle mücadele veren arama kurtarma ekiplerine minnettar olduklarını belirtti. Erkan, “Arama kurtarma çalışmalarında günlerdir canla başla çalışarak görev alan kahramanlara, depremden saatler sonra enkazdan çıkardıkları Elif’ler, Ayda’lar ve tüm canlarımız için ne kadar şükranlarımızı sunsak az. Onların hem birbirleriyle hem sevdikleriyle hızlı ve kesintisiz iletişim kurabilmeleri için ‘kahraman paket’i hatlarına tanımladık. Turkcell olarak bu zor günlerinde depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimize destek olmak için de elimizdeki tüm imkanları seferber etmeye devam edeceğiz. Devletimizin çalışmalarıyla güzel İzmir’imizin yaralarının en kısa sürede sarılacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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