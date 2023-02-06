  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Depremin ses karakteri incelendi!
Gündem

Depremin ses karakteri incelendi!

Kocaeli Üniversitesi'nden Dr. Hamdullah Livaoğlu, depremin ses karakteristiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 13:31:00 -
Depremin ses karakteri incelendi!

Kocaeli Üniversitesi'nden Dr. Hamdullah Livaoğlu, depremin ses karakteristiğine ilişkin, "Doğu Anadolu tektonik rejiminin ürettiği 7.7 moment büyüklüğündeki bu yıkıcı depremin ses karakteristiği incelendiğinde, enerjinin büyük bir kısmının yaklaşık 140 saniyede boşaldığı ürkütücü bir şekilde fark edilmektedir. Tiz cızırtılar şeklinde duyulan seslerin, deprem sinyalini kaydeden sismometrenin dinamik aralıklarını zorladığını söylenebilir” dedi.

Kocaeli Üniversitesi'nden Dr. Hamdullah Livaoğlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve bir çok şehri etkileyen depremin ses karakteristiğini inceledi. Ses kaydına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Livaoğlu, “İnsan kulağı 20 Hz'den düşük frekansları işitemez. Deprem sinyaline ait frekanslar da genellikle 20 Hz'den küçüktür. Bu analizlerde, sismik sinyallerin yeraltındaki kayaçları sofistike bir şekilde döverken kuvvetle muhtemel oluşturabileceği sesleri açığa çıkarmanın yanı sıra ayırt edici karakteristik özellikleri ile de deprem çalışmalarına katkı sunabilir. Depremin işitilebilir hale dönüştürülebilmesi için sismometrelerin kaydettiği deprem sinyallerinin örnekleme periyoduna bağlı olarak bant hızları arttırılır ve sismogram (deprem kaydı) sıkıştırılır. Böylece frekans içeriği insan kulağının duyabileceği eşiklere yükseltilir. Her bir depremde aynı sıkıştırma parametreleri kullanılarak karakteristik sesler üretilebilir ve depremlerin kaynak özellikleri, sarsıntı süreleri gibi ölçütler ayırt edilebilir. Doğu Anadolu Tektonik rejiminin ürettiği 7.7 moment büyüklüğündeki bu yıkıcı depremin de ses karakteristiği incelendiğinde, enerjinin büyük bir kısmının yaklaşık 140 saniyede boşaldığı, 105-250 saniyeleri arasında ürkütücü bir şekilde fark edilmektedir. Tiz cızırtılar şeklinde duyulan seslerin, deprem sinyalini kaydeden sismometrenin dinamik aralıklarını zorladığını söylenebilir” ifadelerini kullandı.

Devasa kayalar yollara düştü! 7.4'lük deprem Kahramanmaraş'ı bu hale getirdi
Devasa kayalar yollara düştü! 7.4'lük deprem Kahramanmaraş'ı bu hale getirdi

Gündem

Devasa kayalar yollara düştü! 7.4'lük deprem Kahramanmaraş'ı bu hale getirdi

8 saat sonra enkazdan kurtuldu! Küçük kız enkazdan böyle çıkarıldı
8 saat sonra enkazdan kurtuldu! Küçük kız enkazdan böyle çıkarıldı

Gündem

8 saat sonra enkazdan kurtuldu! Küçük kız enkazdan böyle çıkarıldı

AFAD revize etti! İşte depremin gerçek büyüklüğü
AFAD revize etti! İşte depremin gerçek büyüklüğü

Gündem

AFAD revize etti! İşte depremin gerçek büyüklüğü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23