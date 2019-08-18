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Depremin maliyeti 200 milyar lira

CBi Türkiye Platformu tarafından hazırlanan raporda Türkiye'nin 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde 200 milyar lira zarara uğradığı belirtildi.

18 Ağustos 2019 Pazar 10:31
Depremin maliyeti 200 milyar lira

 Akit  Ekonomi 

CBi Türkiye Platformu’nun, ‘KOBİ’lerde Dayanıklılık: Yeni Riskler, Yeni Öncelikler Raporu’na göre Türkiye ekonomisi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde 200 milyar lira zarara uğradı. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle kurulan Connected Business initiative (CBi) Türkiye Platformu tarafından hazırlanan ‘KOBİ’lerde Dayanıklılık: Yeni Riskler, Yeni Öncelikler’ raporunda 30 binden fazla işletmenin zarar gördüğü depremin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen gerekli tedbirler konusunda devletten beklenti psikolojisinin ön plana çıktığı vurgulandı. Depremin ortaya çıkardığı maliyetin 200 milyar lira düzeyinde olduğu belirtilen raporda yer alan en çarpıcı tespit şöyle ifade edildi: ’’Türkiye’de doğal afet ve kriz durumlarında devletin imdada yetişeceği beklentisi, riskleri azaltma ve kendi acil durum yönetim ve toparlanma kapasitesini oluşturmada yanıltıcı bir güvence oluşturuyor. Halbuki küresel trendleri yakalamak adına ‘paylaşılan sorumluluk’ ilkesinin ülkemizde de uygulanması ve şirket yöneticilerinin kendi risklerini sahiplenmesi ve üzerine çalışması daha sağlıklı olacaktır.’’

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 10:31
  1. CBi Türkiye Platformu
  2. KOBİ’lerde Dayanıklılık: Yeni Riskler Yeni Öncelikler Raporu
  3. Türkiye ekonomisi
  4. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi
  5. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)
  6. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
  7. Connected Business initiative (CBi)

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