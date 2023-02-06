  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Depremin bilançosu: 76 kişi hayatını kaybetti, 440 kişi yaralandı
Gündem

Depremin bilançosu: 76 kişi hayatını kaybetti, 440 kişi yaralandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 08:34:00 - 2023-02-06 08:39:18
Depremin bilançosu: 76 kişi hayatını kaybetti, 440 kişi yaralandı

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 06.30 itibarıyla 42 artçı depremin meydana geldiği belirtildi.

Depremin Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 440 vatandaşımız yaralanmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi 4. seviye olarak ilan edilmiş olup illerimizde ve Başkanlık AFAD merkezinde tüm afet grupları toplanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunulmuştur. Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere Kahramanmaraş’a Kayseri Valisi, Hatay’a Mersin Valisi, Gaziantep’e Mardin Valisi, Adıyaman’a Tunceli Valisi, Osmaniye’ye Bingöl Valisi ve Malatya’ya Sivas Valisi görevlendirilmiştir.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 adet uçak görevlendirilmiştir. Tüm İl AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir."

Deprem bölgesinden görüntüler! Kahramanmaraş'ta büyük yıkım var
Deprem bölgesinden görüntüler! Kahramanmaraş'ta büyük yıkım var

Gündem

Deprem bölgesinden görüntüler! Kahramanmaraş'ta büyük yıkım var

AFAD'dan deprem sonrası cep telefonlarıyla iletişime dair uyarı
AFAD'dan deprem sonrası cep telefonlarıyla iletişime dair uyarı

Yerel

AFAD'dan deprem sonrası cep telefonlarıyla iletişime dair uyarı

Bakan Soylu'dan Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin açıklama
Bakan Soylu'dan Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin açıklama

Yerel

Bakan Soylu'dan Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin açıklama

Kızılay'dan deprem bölgesi için
Kızılay'dan deprem bölgesi için "kan bağışı" çağrısı

Yerel

Kızılay'dan deprem bölgesi için "kan bağışı" çağrısı

Türkiye'yi sarsan depremden korkunç görüntüler!
Türkiye'yi sarsan depremden korkunç görüntüler!

Gündem

Türkiye'yi sarsan depremden korkunç görüntüler!

MSB'den deprem açıklaması
MSB'den deprem açıklaması

Yerel

MSB'den deprem açıklaması

Deprem sonrası yangın çıktı
Deprem sonrası yangın çıktı

Gündem

Deprem sonrası yangın çıktı

Deprem uzmanı Prof. Naci Görür'den kritik uyarı: İlgililere sesleniyorum, oraya dikkat
Deprem uzmanı Prof. Naci Görür'den kritik uyarı: İlgililere sesleniyorum, oraya dikkat

Gündem

Deprem uzmanı Prof. Naci Görür'den kritik uyarı: İlgililere sesleniyorum, oraya dikkat

AFAD'DAN deprem açıklaması
AFAD'DAN deprem açıklaması

Gündem

AFAD'DAN deprem açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23