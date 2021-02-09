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Gündem Depremin ardından Bakan Soylu'dan ilk açıklama!
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Depremin ardından Bakan Soylu'dan ilk açıklama!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 20:32:00 - 2021-02-09 20:38:45
Depremin ardından Bakan Soylu'dan ilk açıklama!

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, saat 18.51'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu değildir. Valiliğimiz bilgilendirme yapmaya devam edecektir. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

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