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Gündem Depremin ardından 7 müteahhit daha tutuklandı
Gündem

Depremin ardından 7 müteahhit daha tutuklandı

Kahramanmaraş-Afşin'de depremlerde bazı binaların yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 7 müteahhit tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 18:43:00 -
Depremin ardından 7 müteahhit daha tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremlerde bazı binaların yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 7 müteahhit tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin ilçesinde yıkılan bazı binaların enkazında teknik inceleme yapıldı.

İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Müteahhit olduğu belirtilen 7 zanlı tutuklandı.

 

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Yorumlar

hak eden

sucluysa gereken yapılmalı burda görev sayın savcılarımıza sayın hakimlerimize polise askere jandarmaya düşüyor

beynamaz

Kocaeli sanayi odası bşk nı depremzedeler yerlerinde kalmalı(orada ölmeli mi?) ha si.tir...
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