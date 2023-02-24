Depremi fırsat bilip vatandaşın cebine göz diktiler! Kiralık evlere fahiş zam

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli çifte depremin üzerinden 19 gün geçti. 11 ili birden etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bini aştı. Binlerce insan yaralanırken onlarca bina yıkıldı köyler ise büyük hasar aldı. Büyük felaketin ardından afet bölgelerinde yaşayanlar farklı illere göç etti. Depremi fırsat bilen bazı emlakçılar ve ev sahipleri, kiralık evlere yüzde 100'e varan zam yaptılar.

Depremin vurduğu Adana'da 11 apartman yıkılırken, 148 apartmanda ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verildi. Yaşanan depremin ardından ev fiyatlarında da artış meydana geldi.

YÜZDE YÜZÜN ÜZERİNDE ZAM SÖZ KONUSU

Konuyla ilgili konuşan Emlakçı Ahmet Muhammet Deran, şu ifadeleri kullandı;

''Şu an müstakil evlere yoğun bir ilgi var. Depremden sonra ağır veya orta hasarlı binalardan çekinen vatandaşlar şu an müstakil arayışına geçti. Deprem öncesinde 5 bin lira kira değeri olan evler şimdi 7 bin 500-10 bin lira arasında değişiyor. Müstakil evlerde satılık olarak yüzde yüzün üzerinde bir zam söz konusu.''

''AĞIR HASAR ALMIŞ DAİRE DÜŞTÜ''

Apartmanlarda ise hasar durumuna göre fiyatların değiştiğini belirten Ahmet Muhammet Deran, "Hiç hasar almamış bir apartman dairesi yüzde 25 ile 50 arasında zamlandı. Ancak ağır hasar almış daire fiyatları da bayağı düştü. Örnek olarak, depremden önce 2 milyon liraya satılan bir yer hasarlı hale geldikten sonra 1 milyon 250 bin lira gibi fiyatlardan satıldı.'' dedi.

HASARSIZ OLAN YERLER

Hasarsız olan yerler için de konuşan Ahmet Muhammet Deran, ''Hasarsız olan yerlerde ise tam tersi, 2 milyon olan yer şu an 2 milyon 400 bin lira gibi fiyatlardan satılıyor." ifadelerini kullandı.