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Yerel Depreme uykusunda yakalanan köpeğin panik anları kamerada!
Yerel

Depreme uykusunda yakalanan köpeğin panik anları kamerada!

Elazığ’da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme uykusunda yakalanan köpeğin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 21:21:00 - 2023-01-15 21:43:01

Elazığ’da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme uykusunda yakalanan köpeğin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.36'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

Depreme uykusunda yakalandı

Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi. Depremin sarsıntısı Kürk köyünde bir evin bahçesinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Depreme uykusunda yakalanan köpeğin uyanarak bölgeden haylayarak kaçtığı görüldü.

 

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