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Yaşam Depreme çalışırken yakalandı!
Yaşam

Depreme çalışırken yakalandı!

Şanlıurfalı muhabir, depreme çalışırken yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 16:00:00 -
Depreme çalışırken yakalandı!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde Şanlıurfa'da bulunan çalışma ofisinde haber yazan muhabirin depreme yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin şiddetli bir şekilde hissedildiği Şanlıurfa'da deprem anları güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem anında çalışma ofisinde haber yazan yerel gazete muhabiri İbrahim Çakmak'ın yaşadığı korku dolu anlar kameraya an be an yansıdı. Görüntülerde muhabirin deprem anında çalışma ofisinde bulunan masanın altına girerek depremin sonlanmasını beklediği görüldü.

 

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