Depremden sonra o dağda korkutan görüntü! Köylüler ayağa kalktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden gelen son görüntü ürküttü. Göksun ilçesindeki bir köyde depremin ardından dağ yanmaya başladı. Yangını kayda alan, bir vatandaş, "Kuş Kayası dediğimiz dağ, yanardağ gibi yanıyor. Bunu uzmanlara, yetkililere ulaştırır mısınız? Korkuyor halk. Ne olduğunu bilmiyor." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı artarken, bölgede kaydedilen son görüntüler ürküttü.

Dağdan alevler yükseliyor

Göksun ilçesine bağlı Büyükkızılcık Köyü'nde yer alan Kuş Kayası Dağı'nda depremin ardından yangın çıktı. Dağdan alevler yükselirken, görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir vatandaş bölge halkının korktuğunu söyledi.

"Kocaman dağ yanıyor"

"Kahramanmaraş, Göksun. Bu Büyükkızılcık Kuş Kayası dediğimiz dağ, yanardağ gibi yanıyor. Bunu uzmanlara, yetkililere ulaştırır mısınız? Korkuyor halk ne olduğunu bilmiyor. Şu anda kocaman dağ yanıyor. Eskiden hiçbir şekilde böyle bir şey yoktu normal dağ. Önce şu alttaki siyah yerden bir petrol gibi, lav mı petrol mü çok değişik şeyler oluyor burada" diyen adam yardım istedi.