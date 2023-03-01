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Yaşam Depremden sonra bu hale geldi! Kaynak suyunu görenler şaştı kaldı
Yaşam

Depremden sonra bu hale geldi! Kaynak suyunu görenler şaştı kaldı

Depremlerin ardından Adana'da kaynak suyu çamur rengine döndü.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 16:55:00 - 2023-03-01 16:55:19

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Kısacıklı Mahallesi'nde doğal kaynak suyunun, yaşanan depremlerin ardından toprak renginde bulanık akması dikkat çekti. Kahramanmaraş merkezli depremler, çevreye de zarar verdi. Birçok bölgede arazilerin yarılmasına neden olan depremlerin ardından, Adana'nın Feke ilçesine bağlı Kısacıklı Mahallesi'nde vatandaşların şifalı su olarak nitelendirdiği Kısacıklı içme suyunun da rengi değişti. Bulanık ve toprak renginde akmaya başlayan su bölge sakinlerinin dikkatini çekti. Mahalle sakinleri kaynak suyunun berrak renginin depremlerden sonra değiştiğini söyledi.

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